«Клипперс» разместили Гриффина на одной картинке с Ганди и Эйнштейном

«Лос-Анджелес Клипперс» выпустил специальные футболки в честь мощного форварда Блэйка Гриффина, когда вели с ним переговоры по новому контракту. В этих футболках руководители клуба пришли на встречу с игроком.

На футболках Гриффин был изображён в компании Махатмы Ганди, Авраам Линкольна, Альберта Эйнштейна, Мохаммеда Али, Барака Обамы и других исторических личностей.

Также «Клипперс» смонтировали для Гриффина специальное видео. После этого Гриффин отменил встречи с другими клубами и подписал с «Клипперс» пятилетний контракт на $ 173 млн.

Фото доступно в «Твиттере».