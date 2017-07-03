«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Элегаром

«Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании контракта с бывшим центровым «Енисея» Фрэнком Элегаром. 30-летний американец подписал с краснодарским клубом соглашение на два года, сообщает сайт «Локомотива».

«Я очень воодушевлён тем, что новый сезон начну в «Локомотиве»! Это отличная организация и клуб с традициями, и для того, чтобы такая команда проявила к тебе интерес, нужно очень много работать индивидуально.

Я здесь для того, чтобы помогать партнёрам и поддерживать тот высочайший уровень, который был задан теми, кто играл тут до меня. Болельщики получат отличного игрока, у которого энергии хоть отбавляй и который очень хочет оставить на паркете всего себя. Надеюсь на их поддержку по ходу сезона. Скоро увидимся!" — прокомментировал свой переход Элегар.