Обрадович: Элегар — как раз тот игрок, которого искал «Локомотив»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал приход в команду американского центрового Фрэнка Элегара. Прошлый сезон 30-летний Элегар провёл в составе красноярского «Енисея».

«Это как раз тот игрок, которого мы искали. Высокий прыжок и нестандартность в принятии решений, отличное чувство подбора и блокшота — это всё про Элегара. Он уже доказал, что способен на многое в Лиге ВТБ, поэтому мы ждём, что процесс его адаптации не затянется», — приводит слова Обрадовича официальный сайт клуба.