Хэйворд хочет выступать в одной команде с Рубио

Лёгкий форвард Гордон Хэйворд выразил желание выступать в одной команде с разыгрывающим Рики Рубио, сообщает корреспондент ESPN Рамона Шелбурн.

Рубио ранее был обменян из «Миннесоты Тимбервулвз» в «Юту Джаз», в составе которой Хэйворд провёл всю свою карьеру в НБА. Нынешним летом Хэйворд стал свободным агентом, а 3 июля состоялась его встреча с представителями «Юты», на которой обсуждался новый контракт.

Помимо «Джаз» на Хэйворда претендуют «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Ожидается, что форвард примет решение в ближайшие дни.