«Миннесота» ведёт переговоры с Теодосичем

«Миннесота Тимбервулвз» начал переговоры с сербским разыгрывающим Милошем Теодосичем, сообщает Eurohoops. Интерес к игроку проявляет также «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что Теодосич уже договорился о контракте с «Чикаго Буллз». По данным СМИ, сербу было предложено соглашение на три или четыре года с годовой зарплатой в размере $ 10-12 млн.

С 2011 по 2017 год Теодосич выступал за московский ЦСКА. При сербе клуб шесть раз становился чемпионом России и однажды выиграл Евролигу. Нынешним летом 30-летний разыгрывающий стал свободным агентом и решил отправиться в НБА.