«Финикс» подписал контракты с Майком Джеймсом и Джошем Джексоном

«Финикс Санз» подписал контракты с защитником Майком Джеймсом и форвардом Джошем Джексоном, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Джеймс всю профессиональную карьеру провёл в Европе. В прошлом сезоне разыгрывающий выступал за греческий «Панатинаикос». В Евролиге Джеймс провёл 25 матчей, в которых в среднем набирал по 13,1 очка и 3,0 передачи. Клуб предлагал ему новый договор, но баскетболист от него отказался.

20-летний Джексон был выбран под 4-м номером на драфте этого года. Ранее форвард провёл один сезон за университет Канзаса, набирая 16,3 очка, 7,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.