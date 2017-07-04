«Индиана» договорилась с Коллисоном о двухлетнем контракте на $ 20 млн

Клуб НБА «Индиана Пэйсерс» договорился об условиях контракта со свободным агентом Дарреном Коллисоном, сообщает ESPN. Соглашение будет подписано на два года, его общая сумма — $ 20 млн.



Коллисон уже выступал за «Пэйсерс» с 2010 по 2012 год, набирая по 11,9 очка и делая 5,0 передачи в среднем за матч. Последние три сезона 29-летний разыгрывающий провёл в «Сакраменто Кингз». В минувшем сезоне его средние показатели за игру составили 13,2 очка и 4,6 передачи.

Ранее «Индиана» рассталась с форвардом Полом Джорджем, обменяв его в «Оклахома-Сити Тандер».