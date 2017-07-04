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Барбоза: Финикс всегда будет для меня домом

4 июля 2017, вторник. 14:55. Баскетбол

Защитник Леандро Барбоза на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» поблагодарил «Финикс Санз» за сотрудничество.

Ранее стало известно, что клуб из Аризоны отчислит 34-летнего баскетболиста, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

«Спасибо «Санз», что предоставили мне возможность вернуться в Финикс, который всегда будет для меня домом», – написал Барбоза.

Леандро провёл в «Финиксе» девять сезонов (2003-10, 2013/14, 2016/17). Он является чемпионом НБА 2015 года. Кроме того, в активе бразильца звание лучшего запасного в сезоне-2006/07.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Финикс Санз Леандро Барбоза
Новости. Баскетбол
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