Барбоза: Финикс всегда будет для меня домом

Защитник Леандро Барбоза на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» поблагодарил «Финикс Санз» за сотрудничество.



Ранее стало известно, что клуб из Аризоны отчислит 34-летнего баскетболиста, чтобы разгрузить платёжную ведомость.



«Спасибо «Санз», что предоставили мне возможность вернуться в Финикс, который всегда будет для меня домом», – написал Барбоза.



Леандро провёл в «Финиксе» девять сезонов (2003-10, 2013/14, 2016/17). Он является чемпионом НБА 2015 года. Кроме того, в активе бразильца звание лучшего запасного в сезоне-2006/07.