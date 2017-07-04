В «Голден Стэйт» хотят подписать контракт с Кроуфордом

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джамал Кроуфорд может стать игроком «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает ESPN. Ожидается, что в ближайшее время 37-летний игрок станет частью трёхсторонней сделки с участием «Денвера» и «Атланты», в результате которой отправится в состав последней.

Вместе с тем баскетболист не планирует оставаться в команде из Джорджии. Контракт Кроуфорда будет либо выкуплен, либо Кроуфорда обменяют в другой клуб. Теперь же сообщается, что новой командой игрока может стать именно «Голден Стэйт».

В минувшем регулярном чемпионате Джамал проводил на паркете по 26,3 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за игру.

Отметим, что Кроуфорд делит пятое место с Кайлом Корвером и Винсом Картером в списке лучших снайперов НБА по трёхочковым броскам. За всю карьеру в НБА он реализовал 2049 бросков из-за дуги с показателем попаданий 35%.