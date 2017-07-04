Джамал Кроуфорд не планирует выступать за «Атланту»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джамал Кроуфорд не планирует играть за «Атланту Хоукс», если калифорнийский клуб договорится об обмене, сообщает ESPN.



Напомним, ранее стало известно, что «Клипперс», «Хоукс» и «Денвер Наггетс» обсуждают трёхсторонний обмен, в результате которого Кроуфорд перейдёт в команду из штата Джорджия.



Сообщается, что «Атланта», скорее всего, выкупит контракт 37-летнего защитника либо обменяет его в другой клуб в случае завершения сделки.



В минувшем регулярном чемпионате Джамал проводил на паркете по 26,3 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за игру.