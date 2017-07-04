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Пуллен покинул «Химки»

4 июля 2017, вторник. 22:53. Баскетбол

Защитник Джейкоб Пуллен покинул «Химки», сообщается на официальном сайте команды. Руководство клуба выразило благодарность игроку и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

Пуллен появился в «Химках» в 2016 году. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в активе 27-летнего игрока 23 матча, в которых он набирал по 9 очков, совершал по 1,2 подбора и раздавал по 1,6 передачи.

В Еврокубке американец с грузинским паспортом сыграл в 17 матчах, набирая в них в среднем по 10 очков, совершая по 1,2 подбора и раздавая по 2,5 передачи.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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