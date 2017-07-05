Родионов: Макиев не показывал прогресса на протяжении последних трёх сезонов

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал расторжение контракта с центровым Аланом Макиевым. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«С Макиевым действовал контракт до 2019 года, однако мы решили расстаться с ним ввиду отсутствия прогресса на протяжении последних трёх сезонов. Возлагали на Макиева большие надежды и предоставляли все шансы проявить себя. Но, к сожалению, мы не увидели с стороны центрового того прогресса, на который рассчитывали. Поэтому считаем продолжение сотрудничества нецелесообразным и желаем Алану удачи в дальнейшей карьере», — сказал Родионов.