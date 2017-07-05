Ричард Джефферсон не завершит карьеру и останется в составе «Кливленда»

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон решил не завершать карьеру в нынешнее межсезонье. 37-летний игрок намерен провести в НБА как минимум ещё один сезон, сообщает Cleveland Plain Dealer.

Джефферсон собирался завершить карьеру летом прошлого года, но передумал и подписал с «Кавальерс» трёхлетний контракт. По окончании сезона-2016/17 форвард вновь задумался об уходе из баскетбола, но решил продолжить выступления.

Грядущий сезон принесёт Джефферсону $ 2,5 млн. В сезоне-2016/17 он набирал в среднем по 5,7 очка и 2,6 подбора за игру.