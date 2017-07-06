«Майами» договорился с Уэйтерсом о новом контракте на $ 52 млн

«Майами Хит» договорился об условиях нового контракта с защитником Дионом Уэйтерсом, сообщает AP News. По данным источника, соглашение будет рассчитано на 4 года, а общая сумма контракта составит $ 52 млн.

25-летний Уэйтерс 1 июля стал неограниченно свободным агентом. На него также претендовали «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».



В прошлом сезоне Уэйтерс принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 15,8 очка, 4,4 передачи и 3,3 подбора за 30,1 минуты в среднем за игру.