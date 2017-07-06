Ерёмин: Базаревич и Пашутин ещё проявят себя на клубном уровне

Бывший игрок и наставник Станислав Ерёмин высказал мнение о ситуации с тренерскими кадрами в России.



«Когда я играл, а позже тренировал клубы и сборную России, баскетбол был спортом. Сейчас это бизнес. В первую очередь – агентский бизнес. Агенты в связке с руководством клубов формируют составы команд в основном из иностранных игроков. А когда в команде семь легионеров, то предпочитают взять и иностранного тренера. Всем это выгодно. Это тенденция последних 10-12 лет. Наш рынок задавлен. Поэтому у нас дефицит как местных тренеров, так и игроков. К тому же сказывается и ограниченное количество российских клубов в Лиге ВТБ. Для нашей большой страны девять команд в высшей лиге – катастрофически мало.

Уверен, Базаревич и Пашутин ещё проявят себя на клубном уровне. Это очень способные тренеры, с собственным видением игры, которые давно смогли доказать свой высокий класс. Не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев они получат предложения от сильных европейских клубов», – цитируют Ерёмина «Известия».