Джордж официально стал игроком «Оклахома-Сити»

Форвард Пол Джордж перешёл из «Индианы Пэйсерс» в «Оклахома-Сити Тандер», сообщает пресс-служба НБА. В обратном направлении отправились защитник Виктор Оладипо и форвард Домантас Сабонис.



27-летний Джордж четыре раза принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной США.



В минувшем сезоне Джордж провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 23,7 очка и 6,6 подбора. Оладипо принял участие в 67 матчах, в которых набирал 15,9 очка и 4,3 подбора. В активе Сабониса 79 матчей со средней статистикой 5,9 очка и 3,5 подбора.