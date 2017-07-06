Новицки близок к подписанию двухлетнего контракта с «Далласом»

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки близок к подписанию нового двухлетнего соглашения с «Даллас Маверикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Тим Макмахон.

По сведениям источников, баскетболист за это время заработает $ 10 млн, а второй год по контракту включает в себя опцию команды.

Дирк Новицки всю свою карьеру в НБА провёл в составе клуба из Техаса. Минувший сезон стал для него 19-м в составе «Далласа». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 1394 матча, набирая в них в среднем по 21,7 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи.