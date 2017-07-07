Беверли: возможно, Теодосич — лучший распасовщик в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли прокомментировал новость о том, что сербский разыгрывающий Милош Теодосич вскоре подпишет соглашение с калифорнийским клубом. По словам американца, экс-игрок ЦСКА может претендовать на звание лучшего распасовщика в лиге.

«Возможно, на сегодняшний день Теодосич — лучший распасовщик в НБА», — приводит слова Беверли на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриен Войнаровски.

Патрик Беверли и Милош Теодосич раньше уже были одноклубниками, выступая в составе «Олимпиакоса» в период с 2009 по 2010 год.