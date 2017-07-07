Официально: Гэй подписал соглашение с «Сан-Антонио»

30-летний форвард Руди Гэй подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает официальный сайт НБА. По информации ESPN, соглашение рассчитано на два года и $ 17 млн.

С 2013 года Гэй выступал за «Сакраменто Кингз». В минувшем сезоне он в среднем набирал 18,7 очков, совершая по 6,3 подбора и отдавая по 2,8 передачи за 33,8 минуты.

В январе 2017-го он получил травму ахиллова сухожилия левой ноги и продолжает восстановление. Доктора уже разрешили ему приступить к работе в тренажёрном зале.

Гэй мог получить за сезон-2017/18 $ 14,2 млн, но вместо этого решил стать неограниченно свободным агентом и принял предложение «Спёрс».