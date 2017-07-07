ЦСКА откроет сезон Евролиги-2017/18 домашним матчем с «Миланом»

ПБК ЦСКА стартует в чемпионате Евролиги сезона-2017/18 матчем с «Миланом», который состоится 12 октября в Москве. Заключительный матч регулярного сезона ЦСКА также проведёт на домашней арене 6 апреля против белградской команды «Црвена Звезда». С подмосковными «Химками» ЦСКА сыграет 22 декабря (на домашней арене) и 23 марта (на выезде).

В пятницу, 7 июля, организационный комитет Евролиги утвердил календарь на следующий сезон, ознакомиться с которым можнона официальном сайте европейского клубного турнира.