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«Бостон» обменяет Брэдли в «Детройт» на Маркуса Морриса и пик второго раунда

7 июля 2017, пятница. 17:50. Баскетбол

Руководство «Бостон Селтикс» близко к завершению сделки по обмену Эйвери Брэдли. Атакующий защитник отправится в «Детройт Пистонс» в обмен на форварда команды из Мичигана Маркуса Морриса, а также пик второго раунда драфта-2018, сообщает на своей странице в«Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Брэдли в минувшем регулярном чемпионате провёл в составе «Бостона» 55 матчей, набирая в них в среднем по 16,3 очка, собирая по 6,1 подбора и раздавая по 2,2 передачи. В плей-офф он сыграл в 18 матчах, в которых записывал себе в актив по 16,7 очка, 3,9 подбора и 2,3 передачи в среднем.

Что касается Морриса, то форвард в минувшем сезоне сыграл в 79 поединках, собирая в них коллекцию из 14 очков, 4,6 подбора и 2 передач в среднем.

«Бостон» активно ищет варианты обмена Смарта, Краудера и Брэдли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Детройт Пистонс Маркус Моррис Эйвери Брэдли
Новости. Баскетбол
7 июля 2017, пятница
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