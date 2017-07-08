«Атланта» не будет повторять предложение Хардуэю, игрок отправится в «Нью-Йорк»

Руководство «Атланты Хоукс» не станет предлагать ограниченно свободному агенту, защитнику Тиму Хардуэю те же условия, которые были обещаны игроку в «Нью-Йорк Никс». Последние готовы заплатить игроку $ 71 млн за четырёхлетний контракт.

Таким образом, Хардуэй покинет команду из Джорджии и продолжит свою карьеру в «Нью-Йорке», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

В минувшем регулярном чемпионате Хардуэй провёл за «Атланту» 79 поединков, набирая в них в среднем 14,5 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 2,3 передачи. Отметим, что первые два года в НБА Хардуэй провёл именно в «Нью-Йорке».