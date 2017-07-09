«Чикаго» отозвал квалификационное предложение Ловерню

«Чикаго Буллз» отозвал квалификационное предложение центровому Жоффри Ловерню, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, игрок получил статус неограниченно свободного агента.

По ходу минувшего сезона 25-летний Ловернь был обменян в «Чикаго» из «Оклахома-Сити Тандер». Он набирал по 5,4 очка, совершал по 3,6 подбора за 14 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,7 очка и три подбора за девять минут в плей-офф.

По правилам НБА организации имеют право отзывать квалификационные предложения до 13 июля.