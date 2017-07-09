НБА оштрафовала Джоэла Эмбиида на $ 10 тыс. за брань в адрес Лавара Болла

НБА оштрафовала центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида за нецензурную брань в адреса отца разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавара, сообщает Hoops Hype. Причиной наказания стала видеозапись, опубликованная Эмбиидом в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм», на которой он говорит: «А не пошёл бы Лавар Болл на...».

Эмбиид и известный своей склонностью к провокационным заявлениям Лавар Болл уже несколько недель ведут словесную перепалку с помощью СМИ и социальных сетей.