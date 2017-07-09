Мощный форвард Крис Бош написал прощальное письмо «Майами Хит». Ранее Бош был отчислен клубом, а его номер выведен из обращения.

«Приехав в Майами, я надеялся на славу и упоминание в ряду бессмертных имён баскетбола. А получил гораздо больше.

Мы прожили вместе жизнь, «Майами». Ты научил меня быть сильным и проходить через тяжёлые моменты. И хотя временами они мне не нравились, в долгосрочной перспективе они и сделали эти годы. Сделали меня лучше как человека, и я благодарен", — говорится в письме на сайте Боша.