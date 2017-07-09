Бэйнс подпишет с «Бостоном» однолетний контракт на $ 4,3 млн

Центровой Арон Бэйнс продолжит карьеру в составе «Бостон Селтикс». 30-летний игрок договорился с клубом об однолетнем контракте на сумму $ 4,3 млн, сообщает инсайдер The Vertical Шамс Чарания.

Прошлый сезон Бэйнс провёл в составе «Детройт Пистонс», набирая в среднем 4,9 очка и совершая 4,4 подбора за 15,5 минуты на площадке. У австралийца была опция продления контракта, по которой за сезон-2017/18 он мог заработать $ 6,5 млн, однако Бэйнс предпочёл отказаться от неё. На его счету пять сезонов в НБА.