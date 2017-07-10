Мозгов: впервые тренер клуба НБА сказал мне, чтобы я играл за сборную

Центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов заверил, что обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» нынешним летом не повлиял на его намерение сыграть за сборную России на грядущем Евробаскете.

«Мои планы не изменились. Я приеду в сборную и буду тренироваться. Интересно, что впервые за семь лет тренер клуба НБА сказал мне: «Конечно, играй за сборную, будет круто». Это необычные и очень приятные ощущения. Обычно игроку рекомендуют не появляться в сборной. Запретить они не могут», — приводят слова Мозгова «Известия».