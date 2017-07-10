Лэнгфорд расторгнет контракт с УНИКСом

По информации Eurohoops, защитник Кит Лэнгфорд договорился с руководством УНИКСа о расторжении контракта.



Соглашение Лэнгфорда с казанским клубом заканчивается в 2018 году. За сезон-2017/18 33-летний баскетболист должен был заработать € 1,8 млн.



В услугах защитника заинтересованы «Валенсия», «Панатинаикос», «Маккаби» и китайские клубы.



Лэнгфорд стал самым результативным игроком Евролиги в минувшем сезоне. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.



Напомним, что УНИКС занял предпоследнее место в регулярном чемпионате Евролиги-2016/17. В Единой лиге ВТБ казанская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала плей-офф, уступив «Локомотиву-Кубань».

Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Лэнгфорда в сезоне-2016/17