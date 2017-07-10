«Зенит» и УНИКС также претендуют на Д.Кулагина

Санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС заинтересованы в услугах атакующего защитника Дмитрия Кулагина. Прошлый сезон Кулагин провёл в ЦСКА, но его контракт с клубом истёк.

«Зенит» собирается заключить с Кулагиным контракт на два сезона, сообщает «Федеральное агенство новостей». Ранее сообщалось, что к договорённости с Кулагиным близки подмосковные «Химки».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Кулагин набирал 7,9 очка, 1,8 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру. В Евролиге его показатели составили 3,9 очка, 1,5 подбора и 1,2 передачи за матч.