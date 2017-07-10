Сергеев вернулся в УНИКС

УНИКС официально объявил о переходе защитника Павла Сергеева. Соглашение между казанским клубом и 29-летним игроком рассчитано на один год.



Сергеев уже выступал за УНИКС с 2012 по 2014 год. Затем он перешёл в «Енисей», а в последнем сезоне защищал цвета «Зенита». Является обладателем Кубка России сезона-2013/14, финалистом Еврокубка-2010/11.



В сезоне-2016/17 Павел провёл 30 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 4,6 очка за игру.

Ранее появилась информация, что УНИКС заинтересован в услугах атакующего защитника Дмитрия Кулагина.