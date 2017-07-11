Букер: Хэйворд не хочет быть главным и нести на плечах груз франшизы

Бывший форвард «Юты Джаз» Тревор Букер заявил, что не удивился решению Гордона Хэйворда покинуть клуб и перебраться в «Бостоне Селтикс». Хэйворд ушёл в «Селтикс» нынешним летом на правах свободного агента. Букер связал это с нежеланием форварда нести бремя лидерства.

«Гордон такой парень, который не хочет быть главным. Не уверен, что он хотел нести на плечах груз франшизы. Гордон — отличный игрок, один из лучших в лиге. Но его выбор меня не удивил. Я слышал слухи», — приводит слова Букера The Salt Lake Tribune.