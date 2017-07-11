«Сакраменто» объявил о подписании контракта с Хиллом

«Сакраменто Кингз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Джорджем Хиллом. Соглашение, как сообщалось ранее, рассчитано на 3 года, за которые 31-летний баскетболист заработает $ 57 млн.

Хилл стал свободным агентом с 1 июля и имел предложения от ряда клубов НБА, но всё же отдал предпочтение «Сакраменто». Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Юты Джаз», за которую выступал с 2016 года.

В регулярном чемпионате-2016/2017 в активе Хилла 49 матчей, в которых он набирал по 16,9 очка, собирал по 3,4 подбора и раздавал по 4,2 передачи. В плей-офф защитник сыграл в 8 поединках, набирая в них по 15,6 очка, 4,1 подбора и 3,6 передачи.