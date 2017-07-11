Маццон: цель «Автодора» — выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, по результатам которой в первом квалификационном раунде российской команде предстоит встреча с кипрским «Керавносом».

«Сама по себе жеребьёвка для меня почти ничего не значит. И не потому, что я более чем уверен в своих силах. Ведь если ты хочешь выйти в «Финал четырёх», то должен играть и побеждать. Цель именно такова: матч за матчем, соперник за соперником.

В первом раунде нам предстоит сыграть с кипрским «Керавносом» – хорошей командой, которая традиционно укомплектована сильными местными игроками и легионерами. Мы будем готовы к игре, и лично я с нетерпением жду первого матча", — приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».