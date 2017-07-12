Толливер подпишет контракт с «Детройтом»

Форвард Энтони Толливер, пребывающий в статусе свободного агента, подпишет годичное соглашение с «Детройт Пистонс», сообщает посредством своей страницы в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

По контракту баскетболист заработает $ 3,3 млн. Минувший сезон 32-летний Толливер провёл в составе «Сакраменто Кингз». В регулярном чемпионате он принял участие в 65 матчах, набирая в них в среднем 7,1 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи.

Это не первое появление Толливера в «Детройте». В команде из штата Мичиган он уже выступал в период с 2014 по 2016 год.