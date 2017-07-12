«Бавария» продлила контракт с Дэвином Букером

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с центровым Дэвином Букером. Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте Еврокубка.



В сезоне-2016/17 26-летний центровой стал самым результативным игроком в составе мюнхенской команды, набирая 12,1 очка (при 64% реализации двухочковых) и совершая 5,9 подбора за игру.



«Я очень рад остаться в «Баварии». Не могу дождаться следующего сезона, чтобы показать лучшее, на что я способен», — прокомментировал игрок продление контракта.