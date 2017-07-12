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«Бавария» продлила контракт с Дэвином Букером

12 июля 2017, среда. 16:22. Баскетбол

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с центровым Дэвином Букером. Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте Еврокубка.

В сезоне-2016/17 26-летний центровой стал самым результативным игроком в составе мюнхенской команды, набирая 12,1 очка (при 64% реализации двухочковых) и совершая 5,9 подбора за игру.

«Я очень рад остаться в «Баварии». Не могу дождаться следующего сезона, чтобы показать лучшее, на что я способен», — прокомментировал игрок продление контракта.

Источник: Официальный сайт Кубка Европы Сообщить об ошибке
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Бавария
Новости. Баскетбол
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