«Хьюстон» и «Нью-Йорк» готовят сделку по обмену Энтони с участием четырёх клубов

«Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс» обсуждают сделку по обмену лёгкого форварда Кармело Энтони, участие в которой примут ещё два клуба. Стороны настроены осуществить задуманное, но соглашение пока не достигнуто, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

Энтони имеет право блокировать сделки по своему обмену, однако форвард настроен покинуть «Никс» и клуб также хочет с ним расстаться. «Рокетс», в свою очередь, хотят укрепить состав третьим звёздным игроком после обмена Криса Пола ранее этим летом.