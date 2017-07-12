«Детройт» может обменять Р.Джексона в «Нью-Орлеан»

«Детройт Пистонс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» обсуждают потенциальный обмен разыгрывающего Реджи Джексона. «Пеликанс» могут отдать за него Итуана Мура, Алексиса Ажинсу и Куинси Пондекстера, сообщает Basketball Insiders.

«Пистонс» пытаются обменять Джексона с конца прошлого сезона. В «Пеликанс» считают, что он составит хорошую пару на задней линии с Джру Холидэем.

В прошлом сезоне Джексон набирал в среднем по 14,5 очка, 5,2 передачи и 2,2 подбора за игру. Из-за травмы колена он отыграл только 52 матча. Его контракт действует ещё три года, за которые он заработает $ 51 млн.