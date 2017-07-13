Пять команд НБА заинтересованы в услугах Мухаммада

«Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс», «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс» заинтересованы в услугах лёгкого форварда Шабазза Мухаммада, сообщает ESPN. Он стал неограниченно свободным агентом после того, как «Миннесота Тимбервулвз» отозвал квалификационное предложение игроку на следующий сезон в размере $ 4,2 млн.

24-летний Мухаммад выступал за «Миннесоту» все четыре года карьеры в НБА. В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 9,9 очка и совершал по 2,8 подбора за 19 минут в среднем за матч.