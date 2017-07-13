«Химки» подписали контракт с форвардом Энтони Гиллом

Подмосковные «Химки» заключили контракт с американским мощным форвардом Энтони Гиллом. Соглашение рассчитано на два года, сообщили в пресс-службе клуба.

Последний сезон 24-летний американец провёл в составе турецкого клуба «Есильгиресун». До этого он четыре года выступал в NCAA за команды Южной Каролины и Вирджинии. Его средние показатели в этой лиге составляли 10,3 очка и 5,3 передачи за 24,6 минуты на площадке.

В 2016 году Гилл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.