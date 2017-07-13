«Сан-Антонио» сделал Симмонса неограниченно свободным агентом

«Сан-Антонио Спёрс» отозвал квалификационное предложение форварду Джонатону Симмонсу. Таким образом, баскетболист стал неограниченно свободным агентом, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Чарания. «Сан-Антонио» отказался от прав на игрока в последний день, когда это можно было сделать.

В прошлом сезоне Симмонс отыграл за «Спёрс» 78 матчей в регулярном первенстве, восемь раз выйдя в стартовом составе. Он набирал в среднем 6,2 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за матч. В плей-офф его показатели составили 10,5 очка, 1,9 передачи и 1,9 подбора за игру.