Родригес и «Филадельфия» близки к подписанию нового контракта

Испанский разыгрывающий Серхио Родригес, вероятно, продолжит выступать за «Филадельфию Сиксерс», сообщает Eurohoops. По сведениям источников, клуб из Пенсильвании близок к подписанию соглашения с игроком на три года, за которые тот заработает $ 12 млн.

В минувшем регулярном чемпионате испанец провёл за «Филадельфию» 68 встреч, набирая в них в среднем по 7,8 очка, раздавая по 5,1 передачи и совершая по 2,3 подбора.

Таким образом, скорее всего, Родригес не вернётся в Европу. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован ЦСКА.