Миллсэп подписал контракт с «Денвером»

Форвард Пол Миллсэп на правах свободного агента подписал контракт с «Денвер Наггетс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере». Условия сделки не разглашаются. По данным СМИ, соглашение рассчитано на три года, за которые баскетболист заработает $ 90 млн.

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В минувшем сезоне 32-летний Миллсэп выступал в составе «Атланты Хоукс». В регулярном чемпионате он провёл 68 матчей, набирая в среднем за игру по 18,1 очка и 7,7 подбора.