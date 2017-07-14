Новым генменеджером «Нью-Йорка» станет бывший вице-президент «Сакраменто» Перри

Новым генеральным менеджером «Нью-Йорк Никс» станет 53-летний Скотт Перри, утверждает инсайдер CSN Chicago Винсент Гудвиль. Стороны уже договорились об условиях контракта.

Всего три месяца назад Перри был назначен вице-президентом по баскетбольным операциям «Сакраменто Кингз». Он получил разрешение на переговоры с «Никс», поскольку ему было предложено значительное повышение в должности. В свою очередь, «Кингз» рассчитывают получить денежную компенсацию за менеджера.



До этого Перри в течение пяти лет работал ассистентом генерального менеджера в «Орландо Мэджик».