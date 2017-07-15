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«Нью-Йорк» ведёт с «Финиксом» переговоры об обмене Бледсо или Найта

15 июля 2017, суббота. 12:53. Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» ведёт с «Финикс Санс» переговоры о возможности обмена одного из пары разыгрывающих Эрика Бледсо и Брэндона Найта, сообщает ESPN. Возможно, это станет частью сделки с участием форварда «Никс» Кармело Энтони, в которой будут задействованы несколько организаций. Поскольку Деррик Роуз остаётся свободным агентом, на позиции разыгрывающего у «Нью-Йорка» на данный момент есть только новичок восьмой номер драфта 2017 года Франк Нтиликина.

«Финикс» более заинтересован в том, чтобы избавиться от Найта, поскольку это позволит дать больше игрового времени Тайлеру Юлису и другим молодым защитникам.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Йорк Никс Финикс Санз Брэндон Найт Эрик Бледсо
Новости. Баскетбол
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