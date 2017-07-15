Четвертьфинальные серии плей-офф Лиги ВТБ пройдут до трёх побед

Четвертьфинальные серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдут до трёх побед одного из участников по схеме 1-2-2, сообщает сообщает корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов с совета Лиги. В минувшем сезоне победителем четвертьфиналов становилась команда, первой выигравшая два матча.

Ранее на совете Лиги было принято решение определять чемпиона следующего сезона в формате «Финала четырёх» вместо серии плей-офф, как это было на протяжении пяти последних лет. Первые три сезона Лиги также использовался формат «Финала четырёх».