Кириленко: формат «Финала четырёх» будет поярче серии плей-офф

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение совета Единой лиги ВТБ определить чемпиона сезона-2017/18 в формате «Финала четырёх».



«Такое решение вызвало у меня неоднозначную реакцию. Как бывший игрок со спортивной точки зрения я хочу, чтобы равные соперники в длительной серии могли определить, кто из них сильнее. Но, как показывает опыт последних лет, формат «Финала четырёх» будет поярче. Во всяком случае, попробовать точно стоит. Если это событие будет организовано в таком же ключе, как Матч звёзд лиги, то это имеет смысл. А при плохой организации стоит ждать разочарования. Теперь на Лигу ВТБ ложится ответственность провести решающую стадию турнира на высоком уровне и сделать из неё «конфетку», – передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.