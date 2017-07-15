Санкт-Петербург стал главным кандидатом на проведение Матча всех звёзд Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что Матч всех звёзд Лиги 2018 года, скорее всего, пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Кандидат номер один — Санкт-Петербург, арена «Юбилейный». 17 февраля, и эта дата уже в календаре. Готовьтесь», — приводит слова Корстин ТАСС.

В 2017 году Единая лига ВТБ впервые провела Матч всех звёзд. Его принимал Сочи 11 февраля.

Ранее стало известно, что начиная с сезона-2017/18 чемпион Лиги ВТБ будет определяться в «Финале четырёх», а не в серии плей-офф, как ранее.