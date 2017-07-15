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Родригес достиг соглашения с ЦСКА

15 июля 2017, суббота. 21:48. Баскетбол

Испанский разыгрывающий Серхио Родригес достиг соглашения с ЦСКА, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик. По сведениям источников, игрок подпишет с московским клубом контракт на три года и должен будет заменить отбывшего в НБА Милоша Теодосича.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Родригес провёл за «Филадельфию» 68 встреч, набирая в по 7,8 очка, раздавая по 5,1 передачи и совершая по 2,3 подбора.

Ранее сообщалось, что испанец близок к подписанию трёхлетнего соглашения с «Филадельфией».

Родригес и «Филадельфия» близки к подписанию нового контракта
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Филадельфия Сиксерс Серхио Родригес
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