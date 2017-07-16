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Радонич покинул пост главного тренера «Црвены Звезды»

16 июля 2017, воскресенье. 04:17. Баскетбол

Наставник «Црвены Звезды» Деян Радонич покинул свой пост по истечении срока контракта, сообщает официальный сайт клуба. Сербы хотели продлить соглашение с черногорским специалистом, но не смогли договориться о новом контракте.

Радонич возглавил сербский клуб в 2013 году. За четыре сезона под его руководством «Црвена Звезда» трижды выигрывала Адриатическую лигу, чемпионат и Кубок Сербии, а также в сезоне-2015/16 впервые в своей истории вышла в плей-офф Евролиги.

Ранее «Црвену Звезду» покинули пятеро ключевых баскетболистов: Лука Митрович ушёл в «Брозе», Марко Симонович («Зенит»), Марко Гудурич («Фенербахче»), Чарльз Дженкинс («Химки») и Стефан Йович («Бавария»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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