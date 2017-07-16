Энтони ждёт от «Нью-Йорка» возобновления переговоров по обмену в «Хьюстон»

Форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони ждёт от руководства клуба возобновления переговоров по обмену в «Хьюстон». Об этом сообщает ESPN.



«Никс» приостановили диалог с техасцами после того, как на пост генерального менеджера был назначен Скотт Перри. Нью-йоркцы планируют удержать 33-летнего Энтони в команде.



Отмечается, что форвард не будет использовать опцию отказа от обмена в том случае, если «Никс» удастся договориться с «Хьюстоном» или «Кливлендом». В данный момент Энтони склоняется к варианту с продолжением карьеры в «Хьюстоне», где он сможет сформировать новое «большое трио» с Крисом Полом и Джеймсом Харденом.